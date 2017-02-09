На Тернопільщині фінансову підтримку діяльності спілок ветеранів Афганістану збільшили на четвертину

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«У 2016 році для здійснення статутних завдань Тернопільській обласній організації української спілки ветеранів Афганістану надано фінансову підтримку у розмірі 32 тис. грн. Цьогоріч цю суму збільшено до ц0 тис. Крім того, пріоритетним завданням для нас залишається підтримка родин загиблих учасників бойових дій в Афганістані. Зокрема, протягом 2016 року надано щомісячну допомогу 35 сім’ям загиблих в Афганістані на загальну суму 85 тис. грн», – зазначив Барна.

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Крім того, згідно з розпорядженням голови ОДА, надано нецільову матеріальну допомогу 30 особам за особистий внесок у розвиток ветеранського руху і з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Як зазначив голова обласної організації УСВА Сергій Лісовий, в області проживає понад 2,2 тис. учасників бойових дій та інвалідів, які брали участь в боях на території інших держав. 69 афганців Тернопільської області брали участь в АТО, 6 осіб досі воюють на сході України.