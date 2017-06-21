На Тернопільщині при отриманні хабара затримали сільського голову. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні співробітники управління захисту економіки Тернопільщини спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції області задокументували факт отримання неправомірної вигоди головою Литвинівської сільської ради Підгаєцького району.

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Повідомлення про подіювнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара).