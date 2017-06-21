Тернопільщина лідирує за темпами перевиконання бюджету - ОДА

Тернопільщина займає перше місце за темпами перевиконання бюджету. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова Тернопільської обласної держадміністраціх (ОДА) Степан Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині завдяки системі ProZorro за півроку вдалося зекономити 2 млн грн «За темпами надходжень по загальному фонду за підсумками першого кварталу Тернопільська область має перевиконання 149%. За цими показниками у нас перше місце в Україні», – повідомив Барна.

Він висловив переконання, що перевиконання бюджетних надходжень зумовлене створенням в області належних умов для оптимальної роботи підприємців.

Барна зазначив, що за чотири місяці 2017 року в області зареєструвалися 2 тис. 378 новостворених суб’єктів господарювання. З них 190 юридичних осіб і 2 тис. 188 фізичних осіб.

«Динаміка показує наступне: за цей період відкрилося більше підприємств, ніж закрилося «сплячих» фізичних осіб підприємців. А відтак сьогодні на території області здійснюють діяльність майже 5 тис. суб’єктів господарювання. Це ще один доказ того, що в області створено сприятливі умови для бізнесу», – сказав очільник області.