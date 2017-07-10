Місто Теребовля на Тернопільщині відзначило 920-річчя (фоторепортаж)

У вихідні відбулися святкові заходи з нагоди 920-річчя Теребовлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Теребовлянської райдержадміністрації, під час святкування відбулися спортивні змагання, концерти, відкриття Центру культури і дозвілля, а також символічного знаку міст-побратимів Теребовлі – Любомижу та Конопніци (Польща).

«За 920 років місту та його жителям судилося пройти через багато випробувань, зазнати падінь і нових злетів. Та незмінними упродовж століть залишалися любов до отчого краю, бажання бачити своїх дітей та онуків щасливими, а небо над Вітчизною – мирним. Теребовля є центром нашого району, а два роки тому стала центром найбільшої об’єднаної територіальної громади. Перспектива – за вами! З усією відповідальністю можна сказати: місто має усі можливості для процвітання, свого успішного поступу в майбутнє. А воно залежить від жителів, від їх бажань і зусиль, прагнення зробити рідне місто кращим. А тому об'єднання – найкращий шлях заради злагоди і спільного творення сучасного», – сказав під час виступу голова РДА Юрій Ништа.

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Завершилося святкування розважальним дійством «Княжий бенкет», в рамках якого демонстрували середньовічні танці, провели танцювальні майстер-класи, ремісничі майстерні, реконструкції середньовічних боїв, гастрономічний конкурс «Трапеза по-князівськи» та фаєр-шоу.