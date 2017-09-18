На Тернопільщині у ДТП травмовано 6 осіб (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася учора 17 вересня неподалік села Надрічне Теребовлянського району на автодорозі "Галич-Підгайці-Сатанів.

На перехресті доріг водій автомобіля Volkswagen Passat не виконав вимог дорожнього знаку "Стоп" та виїхав з другорядної дороги на головну, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Після цього один з автомобілів ще вдарився у вантажівку.

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В результаті удару до лікарні потрапили обидва водії та четверо пасажирів з Volkswagen Passat, серед яких – 4-річна дівчинка.

У них медики констатували садна, поверхневі та різані рани різних ділянок тіла та забої. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил ПДР).