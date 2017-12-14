На Тернопільщині понад годину гасили пожежу сушильної установки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 13 грудня о 10.46 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у смт. Заводське Чортківського району.

На місце виклику направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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Було встановлено, що горить жомова сушка та території підприємства. На допомогу направили друге та третє відділення 6-ї ДПРЧ Управління. Всього до ліквідації загорання залучалося 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

О 11.15 рятувальники загорання локалізували, а о 12:22 повністю ліквідували.

Від вогню врятовано технологічну установку для сушіння жому, сухий жом в кількості 10 т та технологічне обладнання.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині внаслідок пожежі загинула жінка.