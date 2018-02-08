На Тернопільщині зупинили нелегальну торгівлю дизпаливом

В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 8 тис. літрів дизельного пального орієнтовною вартістю 430 тисяч гривень.

На Тернопільщині вилучили 8 тис. л дизпалива на 430 тис. грн, яке реалізовували без необхідних дозволів.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, у ході реалізації оперативної інформації, співробітники відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Тернопільській області спільно з працівниками управління аудиту ГУ ДФС в області виявили та задокументували у Тернополі факт незаконної реалізації фізичною особою без державної реєстрації.

В результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 8 тис. літрів дизельного пального орієнтовною вартістю 430 тис. грн, а також паливно-роздавальне обладнання імпортного виробництва загальною вартістю близько 500 тис. грн.