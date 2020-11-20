Зараз функція продажу квитків авіакомпанії через сервіс SmartTicket перебуває на етапі тестування.

Міністерство інфраструктури розпочало тестування продажу квитків української авіакомпанії SkyUp Airlines через сервіс єдиного електронного квитка SmartTicket і планує повноцінно запустити таку можливість у грудні.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

"Зараз на сервісі SmartTicket розпочато тестування продажу авіаквитків компанії SkyUp, а орієнтовно в грудні вже плануємо запустити його в повноцінну роботу", - цитує прес-служба слова міністра.

Прес-служба нагадала, що експериментальним проектом з впровадження єдиного е-квитка на транспорті займається Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки Міністерства інфраструктури за участю акціонерної компанії "Укрзалізниця".

"Продаж SmartTicket здійснюється на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua. Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в майбутньому пасажир зможе придбати SmartTicket відразу на 4 види транспорту (літак, автобус, метро і поїзд).

Впровадження SmartTicket в Україні: що відомо

22 вересня Міністерство інфраструктури запустило в Україні пілотний проект щодо впровадження єдиного електронного квитка для різних видів транспорту SmartTicket.

На першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого прямування та міського транспорту в Києві.

Надалі планується інтеграція SmartTicket і мобільного додатку для оцифрованих документів «Дія».

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Автор: Павло Степанець