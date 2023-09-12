Найкращим європейським містом для цінителів мистецтва визнали Лондон.

Плануючи відпочинок в місті, сучасні мандрівники враховують цілу низку факторів – і неабияку роль серед них відіграє його художня і культурна спадщина.

У своєму недавньому дослідженні німецька компанія PosterXXL визначила арт-столицю Європи на основі таких факторів, як концентрація художніх галерей, кількість будівель, спроектованих відомими архітекторами, кількість сучасних художників, що народилися в місті, а також кількість художніх шкіл і художніх фестивалів, пише Condé Nast Traveler.

Очолила рейтинг британська столиця Лондон, який багато хто вважає творчою столицею Європи – не дарма ж іноземні студенти приїжджають в місто, щоб вчитися в престижних арт-школах. І хоча Лондон – абсолютно недешеве місто, вхід в багато столичних музеїв та галерей світового класу тут безкоштовний, в тому числі в Національну портретну галерею, Національну галерею, Сомерсет-Хаус і Тейт Модерн.

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За ним слідують ще дві європейські столиці – Амстердам (Нідерланди) і Рим (Італія). Серед інших в Амстердамі радять відвідати Державний музей, де зберігається найбільша колекція творів мистецтва і артефактів в країні, а також Музей Ван Гога, постійна колекція якого налічує близько 700 робіт знаменитого художника. Тим часом, в Римі радять обов'язково відвідати Національний музей мистецтва 21-го століття, де зберігаються тисячі художніх робіт.

Топ-10 міст Європи для поціновувачів мистецтва

1. Лондон (Англія, Велика Британія).

2. Амстердам (Нідерланди).

3. Рим (Італія).

4. Единбург (Шотландія, Велика Британія).

5. Осло (Норвегія).

6. Берлін (Німеччина).

7. Мілан (Італія).

8. Гельсінкі (Фінляндія).

9. Ліон (Франція).

10. Париж (Франція).

Як повідомляв УНІАН, раніше британська газета The Times склала список з 25 європейських міст, які найкраще підходять для туристів, які бажають об'єднати Пляжний відпочинок з екскурсіями і посиденьками в барах.

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