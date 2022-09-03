Вартість короткої поїздки в Афіни з двома ночівлями для двох оцінюють приблизно в 240 євро.

Столиця Греції Афіни визнана найдешевшим містом в Європі для короткого міського відпочинку в форматі city break.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного британською фірмою Post Office Travel Money, повідомляє The Guardian.

У дослідженні брали участь 20 популярних туристичних міст Європи.

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За його результатами, вартість сіті-брейку в Афінах, що включає проживання в готелі на дві ночі для пари, харчування, вартість культурно-розважальної програми і проїзд в місцевому транспорті, склала приблизно 240 євро в порівнянні з 252 євро в португальському Лісабоні, що посів друге місце.

Обидва міста випередили східно-європейські напрямки, які зазвичай славляться низькими цінами, такі як Краків у Польщі (253 євро), Рига в Латвії (254 євро) і Будапешт в Угорщині (255 євро).

Як відзначають автори дослідження, цього року ціни в грецькій столиці впали на 15% в порівнянні з 2021 роком. Водночас, в Лісабоні ціни навпаки зросли на 21%.

При цьому експерти відзначили зростання цін на житло для туристів в 2022 році практично по всій Європі, на тлі того, як туристична галузь почала приходити до тями після пандемії коронавірусу.

Водночас, шість з проаналізованих міст виявилися більш ніж в два рази дорожчими за Афіни. Це Стокгольм (486 євро), Париж (489 євро), Дублін (504 євро), Копенгаген (527 євро), Венеція (528 євро) і Амстердам (685 євро).

Як повідомляв УНІАН, раніше Грецію визнали найпопулярнішою європейською країною для любителів пляжного відпочинку в цьому році.