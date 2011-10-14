«Марш порожніх гаманців» організували вінничани

Порожні гаманці для урядовці та капусту вручили учасники «Маршу порожніх гаманців» вручили урядовим міністрам. Організаторами Маршу виступили Федерація профспілок малого та середнього бізнесу, підприємці Поділля (Вінниччини та Хмільницької області) та профспілка підприємців Чернігова. Участь у акції взяло понад 100 підприємців центральної частини України.

Окрім цього, кожен із міністрів отримав пакет вимог від представників малого та середнього бізнесу. «Ми вимагаємо зменшення єдиного соціального внеску для підприємців для виведення із тіні заробітних плат, зупинки дії податкового кодексу та пенсійного, продовження мораторію на продаж землі. Також вимагаємо, щоб перевірки контролюючими органами підприємців здійснювалися лише за санкцією суду або прокуратури. І, відповідно, прийняття закону про громадський контроль» - прокоментувала вимоги підприємців координатор акції Ірина Касьян.

«Марш порожніх гаманців» пройшов столицею – від арки Дружби народів до Кабінету Міністрів, від урядового будинку до Міністерства внутрішніх справ та Адміністрації Президента.

«В адміністрації Президента ми залишили наші вимоги. Ми наголосили, що дали урядовцям на задоволення наших вимог місяць. Вразі не виконання, ми ініціюємо звільнення урядовців за частиною 2 ст.40 трудового кодексу (невідповідність займаній посаді). 15 листопада ми плануємо знову зібратися у Києві і дізнатися про результати нашої акції» - зазначила Ірина Касьян.

Протягом відведеного для урядовців місяця організатори планують провести роботу на місцях, довести ширшому колу підприємців про вимоги до державних мужів.