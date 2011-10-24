Джига відзвітує про свою роботу перед депутатами облради

Депутатам Вінницької обласної ради не терпиться заслухати звіт керівника виконавчої влади області про виконання делегованих ними повноважень. З Миколою Джигою вони зустрінуться 28 жовтня на черговій сесії.

Всього на порядку денному сесії 57 питань.

Зокрема, депутати з’ясують, як діяла комісія облради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, розглянуть програму розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 року. А також вирішать, як створити оптимальні умови для швидкого і якісного здійснення правосуддя вже найближчим часом.

Депутати також планують внести деякі зміни до обласного бюджету поточного року.