Джига відзвітує про свою роботу перед депутатами облради
11:00, 24 жовтня 2011Вінниця
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Депутатам Вінницької обласної ради не терпиться заслухати звіт керівника виконавчої влади області про виконання делегованих ними повноважень. З Миколою Джигою вони зустрінуться 28 жовтня на черговій сесії.
Всього на порядку денному сесії 57 питань.
Зокрема, депутати з’ясують, як діяла комісія облради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, розглянуть програму розвитку овочівництва та переробної галузі на період до 2020 року. А також вирішать, як створити оптимальні умови для швидкого і якісного здійснення правосуддя вже найближчим часом.
Депутати також планують внести деякі зміни до обласного бюджету поточного року.
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