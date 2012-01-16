Відсвяткували відкриття I зимових юнацьких Олімпійських ігор

Старту I зимових юнацьких Олімпійських ігор у Інсбруку (Австрія) у Вінниці 14 січня були присвячені два хокейні матчі, учасники яких отримали грамоти та подарунки від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Гра дитячих команд "Піран’ї" та "Тигрята" завершилась унічию. І лише у серії буллітів, яка дуже порадувала глядачів, перемогли "Піран’ї" – 3:2. У другому матчі на майданчику сперечалися підлітки: "Ураган" переміг "Блискавок" – 4:3.

– Ще у 2007 році за ініціативою президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге було прийнято рішення про проведення юнацьких Олімпійських ігор.

На перших таких змаганнях 2010 року (літніх) взяли участь 3 представники Вінниччини. Один з них, плавець Олександр Мельник, виборов дві медалі, срібну та бронзову, – нагадав голова Вінницького обласного відділення НОК Федір Новік. – Цього року вирішили провести і зимові юнацькі Олімпійські ігри, в яких бере участь понад тисяча спортсменів з 70 країн світу. Стартувала й збірна України, до якої, на жаль, не входять вінничани. Адже у нашому регіоні поки недостатньо розвиваються зимові види спорту. Утім, у Вінниці останніми роками побудували 3 льодові арени, що з часом допоможе покращити результати у зимових видах: у першу чергу, у хокею з шайбою та фігурному катанні. Можливо, започаткуємо й шорт-трек. Нинішній захід, присвячений юнацьким Олімпійським іграм у Інсбруку, дасть додатковий поштовх для розвитку цих зимових видів.