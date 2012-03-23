Вінничани літатимуть з Гавришівки до Чорногорії

З 16 червня тур оператор „Харківкурорт-сервіс”, як і минулоріч, пропонує жителям вінницького регіону комфортний відпочинок на Адріатичному морі.

За словами директора компанії Ірини Ходирєвої, цьогоріч плануються вильоти щовівторка. Умови вельми комфортні, адже Чорногорія для українців не вимагає візового режиму, і тому бажаючі можуть за півтори години без перешкод пізнати задоволення від морського бризу Адріатики.

- Аеропорт Гавришівка готовий в повному обсязі приймати пасажирів, тут все на достойному рівні. Для вінничан навіть буде комфортніше літати по-домашньому, адже в зв’язку з Євро в Борисполі буде великий наплив туристів.

Як зазначає колишній вінничанин, засновник фірми „Ельмонта”, яка приймає туристів з Чорногорії, Влад Вєсєлов, результати минулорічних польотів показали неабиякі перспективи на майбутнє. Минулого року було більше 1000 туристів з Вінниці, хоча розраховували ще на Житомир і Хмельницький. Цьогоріч планується збільшити кількість туристів до 1500 осіб.

- Я в Чорногорію приїхав п’ять років тому на відпочинок і побачив, які перспективи росту туризму, - зазначає Влад Вєсєлов.

Представники компанії „Харківкурортсервіс” зазначають, що ексклюзивністю цьогорічного відпочинку стануть окремі дитячі тури та тури для мам з дітьми.

- Крім відпочинкових, ми додали ще й екскурсійні тури, - говорить Ірина Ходирєва. – А для дітей Чорногорія – взагалі ідеальна країна у плані здорового харчування. Крім того, що тут прекрасна природа і взагалі відсутнє промислове виробництво, це це єдина країна в Європі, куда заборонений ввіз продуктів з Е-домішками.