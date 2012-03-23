Вінничан хотіли нагодувати рибкою з душком

Майже чотири тонни рибної продукції, непридатної для вживання, виявили працівники ветеринарної міліції під час перевірки складських приміщень для зберігання продукції тваринного походження в м. Вінниці.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час перевірки місць зберігання тваринницької продукції в одному з складських приміщень, розташованих в м. Вінниці, працівники відділу ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області виявили та вилучили 3800 кг хамси слабкого посолу без ветеринарних документів та будь-якого маркування на суму майже 46 тисяч гривень. Виявлена рибна продукція мала неналежний товарний вид та видимі ознаки псування.

Як повідомив начальник ветеринарної міліції УМВС України у Вінницькій області Павло Дармограй, з метою запобігання виникнення особливо небезпечних інфекційних хвороб і негативного впливу неякісної та небезпечної продукції на життя та здоров’я людини виявлена рибна продукція була вилучена.

Згідно зі ст. 11, 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та ст. 6 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» виявлену та вилучену рибну продукцію було направлено за рахунок власника на Тульчинський ветеринарно-санітарний завод на утилізацію.

Власника даної продукції, 48-річну жінку-підприємця, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог», яка тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



