Барським баскетболісткам протистоятимуть ... американки

Жіноча баскетбольна команда вищої ліги “Регіна-Баскет-Бар”, яку фінансово підтримує відомий бізнесмен Володимир Продивус, продовжує лідирувати у регулярному чемпіонаті України. Завтра баскетболістки Вінниччини гратимуть на виїзді з “Білою Акацією” (Одеса).

У разі перемоги наша команда зіграє у півфіналі з четвертою командою нинішнього чемпіонату – БК “Франківськ” (Івано-Франківськ). Ці ігри мають пройти у Вінниці 31 березня та 1 квітня, адже зала Барської ДЮСШ не відповідає вимогам проведення відповідальних матчів, які вирішують долю медалей і путівки до єврокубків.

Але суперниці з Івано-Франківська, які регулярно програвали барчанкам цього сезону, вирішили зробити “хід конем”. На ігри плей-офф БК “Франківськ” запросив двох баскетболісток зі США. Залишається сподіватися, що заокеанські легіонерки не зможуть швидко вписатися у команду, інакше “Регіні-Баскет-Бару” доведеться дуже складно.