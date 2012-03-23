У Вінниці стартує хокейний Кубок Співдружності

У Вінниці з 27 по 29 березня пройде 1 тур Кубка Співдружності з хокею на траві серед чоловічих команд.

Україну та Вінницю представлятиме чемпіон країни – “Олімпія-Колос-Секвоя” (“ОКС”). Їй протистоятимуть дві команди з Білорусі (ХК “Мінськ” і брестський “Будівельник”), а також ХК «Динамо» (Електросталь, Московська область, Росія). З цими ж суперниками вінничани мірялися у минулому розіграші Кубку Співдружності.

Матчі пройдуть на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку. Вхід – вільний.