У краєзнавчому музеї представлені роботи юних геніїв

У краєзнавчому музеї з 23 березня по 4 квітня триватиме виставка технічної творчості молоді. Цьогорічна експозиція «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» зібрала понад 500 робіт з 25 районів та 6-ти міст області.

Члени журі попередньо визначили, що найкращі експонати цього річ підготували Бершадська, Гайсинська, Дашівська станції юних техніків, Уланівський БШЮ та Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді. Переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» нагороджено грамотами, а кращі експонати рекомендовано для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу.

Роботи розподілені за кількома номінаціями: технічні науки, природничі науки, технічні навчальні посібники, ігри та іграшки з елементами техніки, технічні моделі, спортивно-технічне моделювання, архітектура та будівництво.

Дитячі твори, які по праву можна назвати справжніми шедеврами, не просто милують погляд, захоплюють, але й викликають здивування: невже це все створено дитячими руками.