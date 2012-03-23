Експерти провели ексгумацію тіла 18-річного Сергія Бесараба

Сьогодні голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман повідомив, що обласна прокуратура дала дозвіл на проведення ексгумації тіла 18-річного Сергія Бесараба. Ексгумацію провели днями на кладовищі селища Тростянець Вінницької області. Результати очікують наступного тижня.

- Вінницька правозахисна група наполегливо добивалися справедливого розслідування обставин смерті хлопця, який загинув 21 липня 2011 року, - говорить Дмитро Гройсман. – Лише після серії публікацій у місцевій пресі вдалося домогтися від прокуратури Вінницької області проведення ексгумації тіла загиблого хлопця. Треба встановити чи були сфальшовані судовим медиком з Гайсина О.Лебідєм результати експертизи трупа.

Нагадаємо, що 21 липня минулого року 18-річний Сергій Бесараб перший день вийшов на роботу – біля місцевої аптеки зводилась добудова. Під час роботи бетономішалки Сергія ударило струмом і за дві хвилини він помер. Однак власник аптеки, місцевий хірург, який одразу приїхав на місце замість того аби провести масаж серця і спробувати повернути хлопця до життя, терміново поїхав за електриком аби той заземлив бетонозмішувач. Адже напередодні досвідчені будівельники відмовились працювати на об’єкті, поки власник не заземлить обладнання.

Однак батькам загиблого надали документ, що син помер від передозування лікарським засобом – трамадолом. Залишків трамадолу у висновках судмедекспертів немає.

Батьки звернулись у обласну прокуратуру за дозволом на проведення ексгумації тіла.