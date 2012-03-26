На вул.Тарногродського буде ще одна промислова зона

У Вінниці в районі вулиці Тарногродського проводиться інвентаризація територій, аби в подальшому на тих ділянках, де власники не використовують землю, можна було створювати або ж розвивати існуючі виробничі потужності підприємств.

Проце повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман під час об’їзду підприємств КМП “БЛІЦ”, ТОА “Аграна Фрут Україна” та нової кондитерської фабрики корпорації “ROSHEN”.

Володимир Гройсман зазначив, що територію в районі вулиці Тарногродського міська влада розцінює як потенційну площу для подальшого розвитку і розміщення виробничої сфери та формування нової потужної промзони.

- Тут є достатній рівень інфраструктури, є все для того, аби розпочати своє виробництво, або ж розширити території існуючих підприємств для збільшення виробничих потужностей, - говорить Володимир Гройсман. - Що стосується дій міської влади, то сьогодні проводиться інвентаризація всіх територій, тому що під час розпаду Радянського Союзу з’явилось досить багато власників земельних ділянок, які взагалі не займаються їх розвитком та тримають про всяк випадок. Після інвентаризації будемо викликати власників земельних ділянок і пропонуватимемо їм виходити до потенційних партнерів з пропозиціями співпраці чи продажу. Головне, аби ця територія ожила.

В цьому напрямку зроблено досить багато роботи, в тому числі фабрикою "ROSHEN", яка будує тут сучасні об’єкти. Розвиток територій для розширення потужностей вінницьких підприємств позитивно вплине на економічні показники міста, області та держави в цілому, оскільки це в тому числі і нові робочі місця.