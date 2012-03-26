Училище №5 влаштувало майстер-класи для сільських школярів

У селі Северинівка Жмеринського району відбувся Ярмарок творчих спеціальностей.

Студенти Вінницького вищого художньо-технічного училища № 5 приїхали до села на запрошення громадської організації «Моя Северинівка» в рамках проекту «Криниця на межі», що фінансується Міжнародним благодійним фондом «Відродження» (Антикризова гуманітарна програма).



Разом із викладачами студенти провели майстер-класи для сільської молоді. Вони презентували виготовлення кераміки, різьблення по дереву, батик (розпис по шовку), петриківський розпис, виготовлення прикрас з бісеру, декупаж (наклеювання орнаментів), декоративне оздоблення, карвінг (різьблення з овочів та фруктів) тощо.

Учні Северинівської школи з цікавістю знайомилися з різними ремеслами та пробувати себе в ролі професійних художників. Студенти, у свою чергу, розповідали про переваги навчання в їхньому училищі.

Профорієнтаційних заходів такого рівня в Северинівці ще не було, адже зазвичай студенти й викладачі Вінницького вищого художньо-технічного училища №5 влаштовують подібні майстер-класи лише в районних центрах.