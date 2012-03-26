Вінничани поклали на депозит майже 600 млн.гривень

У Вінницькій області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 581 відділенням та філій 58 банків.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

За січень-лютий 2012 року в області залучено депозитів на загальну суму 1504,1 млн.грн., що на 302,3 млн.грн. або на 25,2% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

За січень-лютий 2012 року видано кредитів на загальну суму 591,5 млн.грн., що на 27,5 млн.грн. або на 4,9% перевищує обсяги видачі за відповідний період 2011 року.

Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 36,3% (214,5 млн. грн.) і зросла в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року на 1,1 в.п.