На ямпільського реєстратора "безоплатних" автівок чекає суд

Прокуратурою Вінницької області закінчено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням колишнього начальника Ямпільського відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи при УДАІ УМВС України у Вінницькій області у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 357 КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Досудовим слідством встановлено, що посадовець упродовж 2009-2010 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, здійснив незаконну реєстрацію 19 вантажних автомобілів, ввезених із-за кордону без сплати обов’язкових платежів.

Таким чином, до бюджету міста Ямполя не надійшло більш як 466 тисяч гривень.

Кримінальну справу з обвинувальним висновком 23.03.2012 направлено до Ямпільського районного суду для розгляду по суті.