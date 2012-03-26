Кримські барсетники "чистили" вінницькі автівки

Днями працівники міліції затримали у Вінниці двох мешканців Кримського півострова, яких обґрунтовано підозрюють у викраденні грошових коштів та документів з автомобілів громадян.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Зловмисників віком 45 та 38 років виявили і затримали по «гарячих» слідах у центрі міста. Як з’ясувалося, один з підозрюваних раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин.

Як повідомив начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук, з повідомленням про крадіжку до правоохоронців звернувся 40 – річний вінничанин.

23 березня близько 15 години спрацювала сигналізація на його автомобілі «Тойота», яку він припаркував поблизу свого будинку. Чоловік вийшов перевірити стан машини, але нічого підозрілого не виявив і, перезапустивши сигналізацію, повернувся до помешкання. Через деякий час він сів за кермо, щоб від’їхати у справах і в цей час виявив, що його автомобіль відкритий і з салону зникла барсетка з документами та значною сумою грошей.

Як розповів Юрій Найчук, розкрити цей злочин допомогли громадяни, які бачили поблизу машини потерпілого двох підозрілих чоловіків та запам’ятали марку їхньої автівки. Працівники карного розшуку спільно з працівниками державтоінспекції незабаром затримали підозрюваних на одній з центральних вулиць Вінниці. Під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили викрадені гроші та документи.

Зловмисники, як з’ясувалося, розробили спеціальну схему відкриття заблокованих автомобілів. Коли спрацьовує сигналізації і власник автівки виходить перевіряти її стан, один з крадіїв у цей час сидить біля машини і очікує відключення сигналізації. Водій розблоковує машину, перевіряє поглядом навколишню обстановку і, з’ясувавши, що усе гаразд, знову включає захист. У час відключення сигналізації зловмисник непомітно відкриває одну з дверей. Власник повертається до помешкання, а крадії відчиняють машину і забирають цінні речі.

Наразі підозрюваних перевіряють на причетність до скоєння подібних злочинів на території України. Один з них, як з’ясувалося, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин. За фактом крадіжки порушили кримінальну справу за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу. Чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.