Вінничани на солярці та бензині в лютому зекономили

У лютому 2012р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних станцій( АЗС), що налічує 307 одиниць (з них 27 АГНКС), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 135,2 млн. грн., з якої 84,1 млн. грн. (62,2%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 42,2 млн. грн. (31,2%) – від продажу дизельного пального, 8,9 млн. грн. (6,6%) – від продажу газу стисненого та скрапленого.

Про це повідомило Головне управліня статистики у Вінницькій області.

Бензину моторного було реалізовано 6,3 тис.т, що на 13,0% менше, ніж у лютому 2011р., дизельного пального – 3,7 тис.т (на 14,4% менше), газу стисненого – 0,4 тис.т (на 19,4% більше), газу скрапленого – 0,5 тис.т (на 3,6% більше). В обсязі реалізованого бензину 46,8% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 48,7% - А-90-93 та 4,5%- А-72-80.