Жеківці прибирали так старанно, що викопали снаряд
Вранці 24-го березня на оперативну диспетчерську службу ТУМНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що під час проведення суботника працівниками ЖЕК-16 було виявлено вибухонебезпечний предмет часів Великої вітчизняної війни.
Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, співробітники відомства, які негайно прибули за викликом, класифікували знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд німецького виробництва.
Місце знаходження вибухонебезпечного предмету на вул. Литвиненка було огороджено та організовано охорону працівниками міліції.
Того ж дня виявлений вибухонебезпечний предмет був знешкоджений групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП територіального управління МНС у Вінницькій області.