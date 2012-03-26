Жеківці прибирали так старанно, що викопали снаряд

Вранці 24-го березня на оперативну диспетчерську службу ТУМНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що під час проведення суботника працівниками ЖЕК-16 було виявлено вибухонебезпечний предмет часів Великої вітчизняної війни.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, співробітники відомства, які негайно прибули за викликом, класифікували знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд німецького виробництва.

Місце знаходження вибухонебезпечного предмету на вул. Литвиненка було огороджено та організовано охорону працівниками міліції.

Того ж дня виявлений вибухонебезпечний предмет був знешкоджений групою піротехнічних робіт АРЧ АРЗ СП територіального управління МНС у Вінницькій області.