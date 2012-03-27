Бершадські лісники рятували ліс від вогню вже 10 разів

Надзвичайно тривожними та неспокійними видались останні робочі дні та вихідні минулого тижня для працівників державної лісової охорони Бершадського держлісгоспу.

Суха погода і сильний вітер сприяли швидкому поширенню вогню з палаючої сухої трави та торішнього листя, які зайнялися внаслідок людської безпечності, а то і злочинних дій тамтешніх мешканців.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Так, на території П'ятківської сільської ради пенсіонерка спалювала сухі залишки на власному городі. Вітер підхопив полум'я іпоніс його в бік лісу. По тривозі була піднята лісова охорона Ободівського лісництва, місцеві жителі, прибув автомобіль Бершадської пожежної частини. Спильними зусиллями пожежа була ліквідована на підступах до лісу, вигоріла лише ділянка сухої трави.

Не встигли лісівники перевести подих, як надійшов сигнал, що на водоймах Ободівської сільської ради, в безпосередній близькості від масиву сосни Ободівського лісництв, палає очерет. Декілька годин було проведено в тривожному очікуванні, допоки пожежа не затухла після повного вигорання сухостою, - прибережна смужка води вберегла ліс від загорання.

Тривожний день провела і лісова охорона Бершадського лісництва. Поблизу села Романівка хтось підпалив суху траву на схилах балки, - тут вогонь загрожував перекинутись на захисні насадження, створені Бершадським держлісгоспом на землях Осіївської сільської ради.

Знову ж спільними зусиллями лісівників, пожежників та місцевих працівників вогонь було зупинено, а потім і погашено.

Всього ж за ці дні більше десяти разів піднімались по тривозі лісівники та вогнеборці, ліс було відстояно.

Працівники лісовго господарства звертаються до подолян з переконливим проханням не підралювати торішніх трави, очерету та листя, аби вберегти лісові насадження та мешканців територій випалювання від загибелі.