Так "помили" іномарку, що вже не відновиш

Троє працівників одного з вінницьких СТО викрали автомобіль «Мерседес», який 30-річна вінничанка залишила до ранку на мийці.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Чоловіки, як з’ясувалося, розпили пляшку горілки і вирішили «перевірити» автомобіль на швидкість. Близько першої години ночі на автошляху Вінниця – Турбів водій іномарки не справився з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Викрадачі залишилися живими, а от автівка тепер відновленню не підлягає.

Як повідомив начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук, підозрювані вінничанами віком 20, 23 та 25 років. Розбиту машину, яку викрадачі залишили, виявили у ранковий час працівники державтоінспекції. Вони встановили власницю автівки, а через декілька годин оперативники карного розшуку затримали підозрюваних осіб. За попередніми підрахунками, завданий збиток складає 88 тисяч гривень.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом порушено кримінальну справу відповідно до ч.2 ст.289 Кримінального кодексу. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.