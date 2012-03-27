Гімнастки Вінниці дали бій титулованим киянкам

У Вінниці, на базі спорткомплексу ВПС, вихідними відбувся відкритий чемпіонат області з художньої гімнастики. До міста над Бугом завітали спортсменки з Києва, Донецька, Маріуполя, Мелітополя, Рівного, Луцька, Білої Церкви, Кам’янця–Подільського, Калинівки. Усього змагалося 240 гімнасток (половина – з Вінниччини) у різних вікових категоріях (від 1996 до 2004 року народження). Серед них було 10 майстрів спорту і 30 кандидатів в майстри; декілька учасниць входили до складу збірної України.

Найбільш успішно виступили титуловані представники Київської області, але й серед вінничанок не бракувало чемпіонок і призерок в різних категоріях. Зокрема, у категорії кандидатів у майстри спорту відзначились Марія Бабійчук (1997 р.н, Вінниця, ДЮСШ «Темп»), Настя Цихановська (2001, ДЮСШ Калинівки), Віка Липницька (2002, Вінниця, клуб «Премьера»), Олександра Ходак (2003, «Премьера»), Віка Горобчук (2004, Вінниця, «Шарм»), Ніка Нарольська (2006, «Темп»), Таня Ставнійчук (2007, ДЮСШ Калинівки).

– Незабаром ми плануємо вийти на міжнародний рівень. Зокрема, наприкінці квітня проведемо у Вінниці міжнародний турнір на Кубок «Прем'єри» – за участю спортсменок Росії, Білорусії, Латвії і Естонії, – звернула увагу голова обласної Федерації художньої гімнастики Катерина Сташевська. – Окрім того, перед Днем Перемоги плануємо організувати відкритий турнір у Калинівці.

Довідка “УНІАН” . Заняття з художньої гімнастики у Вінниці проводяться у ДЮСШ «Темп», клубах «Премьєра», «Еліт», «Вінниця», «Шарм», «Дівосвіт». Тренування проходять у школах в різних районах міста, а також в спорткомплексі ВПС.