Вінницькі тхеквондисти виграли турнір «Майстри Поділля»

У смт. Літин пройшов десятий відкритий чемпіонат області з тхеквондо (ВТФ) «Майстри Поділля». До селища завітали представники 11 команд. Окрім тхеквондистів з різних міст і районів Вінниччини, на килим виходили представники збірних Дніпропетровська, Києва, Київщини, Ровенської та Івано-Франківської областей. Окремо змагалися юнаки, кадети і молодь.

У першій день залік був особисто-командним. Перемогла збірна Вінниці, за нею розташувались команди Літинського району і Дніпропетровська.

А приз найкращому спортсмену турніру (від голови обласного відділення НОК України Федора Новіка) отримав першорозрядник Ярослав Іванов з Літина (вагова категорія 55 кг, вікова – 2000–2002 р.н.), який нещодавно став чемпіоном України.

Наступного дня команди змагалися вже «стінка на стінку». Серед молоді першість здобула збірна Вінниці, серед кадетів та юнаків – господарі килиму. Кращі спортсмени отримали медалі і кубки від організаторів – обласного відділення НОК України, спортуправління ОДА та обласної федерації тхеквондо.

– Успіхи наших тхеквондистів на цьому турнірі не є випадковістю, – сказав голова Вінницької обласної федерації тхеквондо (ВТФ) Сергій Кіпоренко. – Наприклад, на нещодавньому чемпіонаті України серед юнаків і дорослих у Харкові наші спортсмени вибороли десяток нагород. За медалі там боролося близько 700 учасників, а командного заліку не було. Утім, на усіх попередніх чемпіонатах країни вінницькі команди були у вісімці найкращих серед усіх 24 областей, які культивують тхеквондо (ВТФ).