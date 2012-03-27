У Вінниці День театру відзначать прем’єрою «Осінь у Вероні»

До Міжнародного Дня театру, що відзначається сьогодні, 27 березня, у Вінницькому обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Садовського підготували трагікомедію «Осінь у Вероні» за п’єсою Анатолія КРИМА. Режисером-постановником її виступила заслужена артистка Таїсія СЛАВІНСЬКА. Роль Ромео виконує Анатолій ВОЛЬСЬКИЙ, Джульєтти – Надія КРИВЦУН, сценографію оформив художник зі Львова Олег РУДЕНКО.

«Дія п’єси відбувається в рідному містечку Ромео і Джульєтти, але через 30 років. Виявляється, Ромео з Джульєттою залишилися живими (за версією А. КРИМА), їм уже понад 50 років. І глядачі матимуть нагоду дізнатися «сенсаційну правду» - хто і для чого плів інтриги з буцімто загибеллю закоханих героїв, як склалося їхнє життя, якими виросли їхні діти…», - розповіла керівник літературно-драматичної частини театру Світлана ФИЦАЙЛО.

Нині на сцені Вінницького обласного музично-драматичного театру триває 78 театральний сезон, який розпочався 14 жовтня прем’єрою театральної версії життя славетної Софії Потоцької. Написав і поставив п’єсу «Софія» Віталій Селезньов – народний артист України, художній керівник театру, режисер, актор, поет і драматург. У масштабній виставі зайнятий майже весь колектив, вона демонструвалась уже 17 разів – усі з аншлагом.

«У грудні ми повезли цю виставу до Києва - на сцену національного театру імені Франка. Там теж її зустрічали дуже гарно – і столичні глядачі, і театральна критика», - каже Світлана ФИЦАЙЛО.

Відзначивши професійне свято, вінницькі актори 4-5 квітня поїдуть на обмінні гастролі до Житомира з виставами «Шельменко-денщик» і «Маруся Чурай». У цей же час Житомирський театр ім. Кочерги демонструватиме свої вистави у Вінниці.



Також в театрі ім. М. Садовського відкрили секрет, що цього року на глядачів чекає ще один приємний сюрприз – п’єса «Собаче серце» за твором Михайла Булгакова. Поки що почалась текстова робота, розробка декорацій, музики тощо, а прем’єра планується на відкриття наступного 79 театрального сезону.