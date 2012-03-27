Прокуратура домоглася виплати працівникам АТП 4.8 млн. гривень

Органами прокуратури Вінницької області проведено перевірки щодо дотримання законодавства про оплату праці на підприємствах усіх видів транспорту протягом 2012 року.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

За їх результатами порушено 2 кримінальні справи, розглянуто і вжито заходів 13 документів реагування, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 4 посадових особи та відшкодовано за документами реагування 7652 тисячі гривень.

Як повідомлялось раніше, прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно Генерального директора одного із акціонерних товариств за фактом безпідставної невиплати заробітної плати за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. На сьогодні, внаслідок вжитих прокуратурою заходів реагування, заборговану заробітну плату у розмірі 4793829 гривень виплачено у повному обсязі.

Окрім того, за матеріалами перевірок щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування керівникам підприємств транспорту з початку року внесено 4 документи реагування, на виконання яких відшкодовано 198,5 тисяч гривень.