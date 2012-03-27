Психотренінг у Вінниці про фемінність і маскулінність

Книгарня «Є» та МГО «Акорд» запрошують Вас на майстер-клас «Марс і Венера: чи такі різні планети?», який відбудеться 30 березня. Початок – о 18:00.



Рецепт страви «Кохання»: беремо 2 особини людського роду, бажано різної статі, нарікаємо їх Марсом та Венерою. Щоб бува не переплутати, приглядаємося та відшуковуємо родові ознаки – фемінність та маскулінність. Старанно очищуємо від гендерних стереотипів та ілюзорних проекцій. Поміщуємо разом в одну посудину років так на 3, щоб старанно вимочити надлишкові гормони. Згодом приправляємо дрібкою терпіння, притрушуємо подрібненим пучечком поваги, додаємо емоцій за смаком. До столу подавати в поєднанні зі стравами «Дружба» та «Сім’я». При правильному приготуванні забезпечений бездоганний смак та тривале зберігання не лише в домашніх умовах. Спробуйте!

Психолог Юлія Короцінська розповість про ці та інші, не менш важливі, інгредієнти та хитрощі приготування найсолодшої страви в світі.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

