Сфера послуг Вінниччини до торішніх показників не дотягла

За січень–лютий 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 634,7 млн.грн., що склало у порівнянних цінах 97,5% від рівня відповідного періоду минулого року. У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 560,7 тис.грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 1852,7 тис.грн. і 677,9 тис.грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У лютому поточного року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 292,8 млн.грн., або 91,3% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 1,8 в.п. і становила 24,4% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж лютого 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (69,8%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 19,6%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,0% загального обсягу послуг.