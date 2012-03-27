Садовий фанатик викрав цінний посадковий матеріал

Вчора до працівників міліції Немирівського району звернувся 30 – річний чоловік з повідомленням про те, що у нічний час з його приватного господарства викрали 40 саджанців фруктових дерев.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

По «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрювану особу. Зловмисником виявився непрацюючий 41 – річний односелець потерпілого.

За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.