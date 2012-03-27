Садовий фанатик викрав цінний посадковий матеріал
11:53, 27 березня 2012Вінниця
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Яблучок захотів
Вчора до працівників міліції Немирівського району звернувся 30 – річний чоловік з повідомленням про те, що у нічний час з його приватного господарства викрали 40 саджанців фруктових дерев.
Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.
По «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрювану особу. Зловмисником виявився непрацюючий 41 – річний односелець потерпілого.
За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.
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