Садовий фанатик викрав цінний посадковий матеріал

11:53, 27 березня 2012
Вінниця
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Яблучок захотів

Вчора до працівників міліції Немирівського району звернувся 30 – річний чоловік з повідомленням про те, що у нічний час з його приватного господарства викрали 40  саджанців фруктових дерев.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

По «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрювану особу. Зловмисником виявився непрацюючий 41 – річний односелець потерпілого.

За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.

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