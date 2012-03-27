Джига набудує нових спортмайданчиків

Розгорнути організовану кампанію з упорядкування існуючих спортивних майданчиків та облаштування нових – таке доручення дав голова облдержадміністрації Микола Джига керівникам профільних управлінь у ході робочої наради з питань благоустрою спортивних майданчиків.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Голова облдержадміністрації повідомив, що з 1 по 30 квітня в області оголошено Всеукраїнський місячник з упорядкування спортмайданчиків. Він доручив спорткомітетам міста та області підшукати майданчики в мікрорайонах Вінниці, на яких буде встановлено спортивні снаряди.

-На минулому тижні в облдержадміністрації відбулася селекторна нарада з районами щодо проведення в області місячника благоустрою територій. В рамках цієї акції ми вирішили навести порядок на спортмайданчиках, щоб молодь могла активно долучатися до занять спортом. Вінниччина – піонер здорового способу життя. Ми маємо зробити все можливе, задля збереження іміджу спортивної столиці, - сказав Джига.

Губернатор доручив відповідним службам підготувати пропозиції щодо розширення спортивної інфраструктури. Фінансові витрати на облаштування спортмайданчиків поблизу житлових масивів та в місцях масового відпочинку обласна влада бере на себе.