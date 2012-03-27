У "Добрі" пропадає добро

Прокуратура Вінницької області провела перевірку додержання трудового, бюджетного та спрямованого на попередження жорстокого поводження з дітьми законодавства, додержання санітарно-гігієнічних норм у обласному комунальному притулку „Добро”, у ході якої виявлено численні порушення.

В зв’язку з цим у Вінницькій обласній раді створено тимчасову комісію у складі 10 осіб, яка протягом місячного терміну проведе перевірку в комунальному притулку „Добро”. Комісію очолює депутат Вінницької обласної ради, перший заступник начальника управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області Микола Форманюк.

„Відпрацьований черговими з режиму і помічниками вихователів час в табелях не відповідає тривалості змін їх чергування, що зазначені в журналах, - йдеться в Поданні прокуратури Вінницької області до голови Вінницької обласної ради. - ...Унаслідок зниження фактично відпрацьованого часу працівникам за січень 2012 року не донараховано і відповідно не виплачено заробітної плати на суму 3697,42 грн. У результаті допущених аналогічних порушень у 2010-2011 роках працівникам притулку не виплачено заробітної плати на загальну суму 64674,68 грн.”.

Крім того, з-поміж інших порушень виявлено порушення санітарно-гігієнічних норм – „...санвузли у спальному корпусі не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, умови для дотримання дітьми правил особистої гігієни не створено – відсутнє індивідуальне мило для кожної дитини, кімнату особистої гігієни для дівчаток в спальному корпусі не обладнано. Санітарний стан спальних, навчальних кімнат, харчоблоку незадовільний, поточне прибирання в них вкрай неякісне, виделки відсутні, постільна білизна зношена і неякісного прання, рушники для ніг пошкоджені. На харчоблоці виявлено сліди гризунів, зокрема, у шафі для хліба...”.

За словами виховательки притулку Тетяни Вапнярчук, після звільнення чергового по режиму Віталія Розбіцького, діти влаштували протест проти директора притулку Ніни Лашиної, в зв’язку з чим було викликано оперативну групу міліцейського реагування і, згідно з показами дітей, вони стали на підтримку вихователя та проти директора закладу.

- Директор притулку Ніна Лашина нам повідомила, що рішення про звільнення Віталія Розбіцького було прийнято профспілковим комітетом, - говорить Тетяна Вапнярчук. – Проте мене, зокрема, як члена цього комітету, як і ще одного мого колеги, запрошено на збори не було.

Наразі свої висновки має зробити комісія, яка розпочинає свою роботу в притулку „Добро” вже з 28 березня 2012 року.