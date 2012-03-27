Кількість ДТП, в яких загинули люди, збільшилась на 50%

На Вінниччині порівняно з січнем-лютим 2011 року зафіксовано 5-відсоткове зниження кількості ДТП.

Про це повідомив начальник УДАІ УМВС у Вінницькій області Павло Солоненко.

За словами посадовця, кількість дорожно-транспортних пригод, у яких травмовано людей, минулорічних показників не перевищила, проте зафіксовано зростання на 50% кількості ДТП, у яких є загиблі. Павло Солоненко запевнив, що жодне ДТП, у якому постраждали люди, нерозкритим не залишилось.

На 20% зменшилась кількість ДТП, спричинених пішоходами.

За словами начальника обласної ДАІ, подолянам варто подбати про належну охорону своїх авто, позаяк проти торішнього січня лютого угонів та крадіжок транспорту на Вінниччині побільшало на 15%. А розкриття таких злочинів — 78%.

Також він повідомив, що мають претензії даівці й до пасажироперевізників, позаяк кількість скоєних ними ДТП, нехай і без жертв, зросла на 30%.

Павло Солоненко застеріг водіїв не розслаблятися, бо весняне сонечко звільнило дороги від снігу та льоду, і авто на дорогах побільшало. А ще — скутеристів та велосипедистів. Відтак, рух на став значно інтенсивнішим.

А що шляхи на Вінниччині трохи кращі, аніж деінде в Україні, місцеві шумахери відчайдушно тиснуть на газ. Не справляються з керуванням — і привіт, кювет!