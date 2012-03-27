Надходження до місцевих бюджетів Вінниччини зросли на 11%

За 2 місяці 2012 року до бюджету області (загального і спеціального фондів) надійшло власних і закріплених доходів на суму 338,5 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Показник виконання бюджету області склав 15,1% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2246,5 млн.грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 33,6 млн.грн., або на 11,0%.