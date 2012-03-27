Надходження до місцевих бюджетів Вінниччини зросли на 11%
15:05, 27 березня 2012Вінниця
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У січні-лютому
За 2 місяці 2012 року до бюджету області (загального і спеціального фондів) надійшло власних і закріплених доходів на суму 338,5 млн. грн.
Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.
Показник виконання бюджету області склав 15,1% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2246,5 млн.грн.).
Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 33,6 млн.грн., або на 11,0%.
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