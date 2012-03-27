Держава інвалідам виплачуватиме за візки

Згідно із дорученням Президента України, Кабінетом Міністрів України 18 листопада 2011 року було схвалено Проект до Закону України „Про реабілітацію інвалідів”. В даному проекті йдеться про новітню систему забезпечення інвалідів інвалідними візками. Нововведення полягає у тому, що кожен інвалід має право обрати за власним бажанням і відповідно до своїх потреб інвалідних візок, компенсацію за який він отримає від держави.

Про це на прес-конференції повідомила перший заступник начальника Головного управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА Людмила Каратаєва.

- Раніше інвалідів забезпечували виключно візками тих підприємств, які вигравали тендер, а, згідно з новими правилами, інвалід по каталогу може обрати собі будь-який візок вітчизняного виробництва, за який органи соціального захисту йому компенсують кошти, - зазначила вона.

Вона також повідомила, що держава визначить приблизний розмір компенсації, адже цінова політика вітчизняних виробників, як правило, тримається в межах певної лімітованої суми.

Наразі поки механізм цієї процедури не визначено, проте, згідно із дорученням Президента України, він має діяти вже з 1 вересня поточного року.

Згідно зі статистичними даними, у Вінницькій області 2993 інваліда потребують забезпечення протезними засобами та 732 - інвалідними візками.