Автомат перерахує пенсії військовослужбовцям

З травня 2012 року відбудеться перерахунок пенсії тим громадянам, які пішли на пенсію до 2012 року. Згідно з попередніми розрахунками, таких громадян у Вінницькій області 72%.

Про це на прес-конференції повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.

- Сьогодні зважаючи і на стаж, і на вислугу років, розмір пенсії військовослужбовців, що вийшли на пенсію до 2008 року, значно нижчий, ніж у їхніх колег, що вийшли на пенсію вже сьогодні, - зазначила Лариса Дика. – Тому головна наша мета – наблизити їхню пенсію до реалій сьогодення. З 01.07.2012 відбудуться перерахунки для військовослужбовців в бік збільшення на 10%, з 01.09 – ще додатково на 10%, а з 01.01.13 ще на 10,5%.

Крім того, буде переглянуто розмір пенсії в бік збільшення 192-ом пенсіонерам цивільної авіації, що проживають на Вінниччині.