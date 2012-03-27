Джига "пропісочить" комунальників за антисанітарію навколо Вінниці

Оцінюючи роботу з проведення благоустрою області, голова обласної державної адміністрації Микола Джига спільно з Вінницьким міським головою Володимиром Гройсманом здійснили об’їзд територій Вінницького району, прилеглих до обласного центру.

Роботу з облагородження оглянутої місцевості губернатор визнав незадовільною.

Про це повідомляє Інтернет-видання Вінницької ОДА.

- Ми сьогодні ж проведемо нараду із керівниками району і будемо з’ясовувати, чому в регіоні така антисанітарія, особливо поблизу торгових об’єктів, уздовж автомагістралей, в лісових насадженнях. Будемо вимагати приведення територій до належного порядку до Великодніх свят, - зауважив голова Вінницької ОДА Микола Джига. - Тому найближчим часом працюватимемо в особливому режимі, аби навести санітарний порядок та підтримувати чистоту на територіях, межуючих з містом.

Окрім того, керівники регіону та міста розглянули перспективи нового проекту для міста - будівництво трамвайної колії, яка з’єднає вулиці Келецьку і Хмельницьке шосе.

За словами губернатора Вінниччини, цей проект надзвичайно потужний і дозволить мешканцям охоплених мікрорайонів більш комфортно пересуватися містом. Орієнтовна сума, необхідна для реалізації будівництва, - близько 60 млн. гривень.

Водночас голова облдержадміністрації та Вінницький міський голова порушили питання розвитку паркувальних місць на території першої міської та районної лікарень. «Ми здійснили обхід території медичного закладу і наразі розглядаємо варіанти розміщення комфортної паркувальної зони для людей, які будуть приїздити на лікування. Найближчим часом це питання буде вирішено», - зазначив Микола Джига.