"ДАІшники" затримали автомобіль зі спиртом

26 березня співробітниками ДАІ біля с. Качківка Ямпільського району був затриманий автомобіль "УАЗ - 2206" під керуванням 33–річного жителя с. Тростянець.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Увагу правоохоронців автомобіль привернув тим, що намагався уникнути зустрічі з екіпажем ДАІ, намагаючись скритися на польовій дорозі. Під час огляду автомобіля в салоні було виявлено 5 поліетиленових бочок ємністю 200 л кожна та 34 поліетиленові пляшки ємністю по 1,5 л кожна з прозорою рідиною із характерним запахом спирту. Загальна кількість вилученого - 1250 літрів.

Наразі вилучену сировину направили на дослідження в НДЕКЦ УМВС. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. По даному факту проводиться перевірка.