Майно в оренду – податки в бюджет

Державна податкова служба у Вінницькій області нагадує: здаючи в оренду нерухомість, не забувайте нотаріально посвідчувати ці відносини. Перед усім це убезпечить Вас від недобросовісних та нечесних на руку квартирантів. По-друге, допоможе уникнути штрафів за приховування доходів.

Як відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області, громадяни, які надають в оренду іншим громадянам нерухомість (квартири, будинки, кімнати тощо), зобов’язані самостійно нараховувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету за ставкою 15% та/або 17%. Податок сплачується протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

По закінченні звітного календарного року таким платникам податку необхідно подати декларацію про доходи до податкової інспекції за місцем проживання.