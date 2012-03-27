Збільшиться допомога тим, хто доглядає за психічно хворими

Згідно з соціальними ініціативами Кабінету Міністрів України, у 2012 році підвищиться рівень допомоги для громадян, які доглядають за психічно хворими. На сьогодні в області нараховується 310 психічно хворих осіб, які потребують постійного догляду.

Як зазначила на прес-конференції перший заступник начальника Головного управління праці і соціального захисту населення Вінницької ОДА Людмила Каратаєва, раніше сума виплати доглядальникам за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного захворювання була фіксованою і складала 107 гривень щомісяця. З 01.05.2012 року щомісячна виплата підвищується в 10 разів і складатиме 1094 гривні щомісяця. Підвищення цієї суми обраховується виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.05.2012.