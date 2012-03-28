На Вінниччині скоротився податковий борг

У Вінницькій області сума податкового боргу (з врахуванням боргу банкротів), за станом на 1 березня 2012 року, в порівнянні з початком року скоротилася на 2,7%, або на 16,5 млн грн., - до 598,7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької обласної держадміністрації.

Скорочення податкового боргу за січень-лютий 2012 р. забезпечене по ПДВ - на 13,2 млн грн., податку на прибуток - на 1,1 млн грн., податку на доходи фізичних осіб - на 1,2 млн грн., платі за землю - на 1,3 млн грн.