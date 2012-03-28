Середня зарплата вінничан менша від загальнодержавної на 21.2%

Середня заробітна платня найманих працівників Вінниччини в лютому 2012 року проти січневого показника зросла на 1.6 відсотків, а проти лютого 2011 року — на 18.7% і становила 2177 гривень.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше платили подолянам, зайнятим у сферах виробництва та розподілення електроенергії, газу та води — 3275 грн., а також фінансової діяльності — 3543 грн.

Проте, проти січня розмір середньої зарплатні у цих галузях зменшивсяч відповідно на 2.2% та 4.9%.

Трішки не дотягли до тритисячної зарплати у лісовому господарстві та пов’язаних із ним послугами, - 2842 грн., і всфері транспорту та зв'язку — 2912 грн.

Найменше платили в лютому вінничанам, зайнятим у рибальстві та готельно-ресторанному бізнесі — по 1100-1200 гривень.

Загалом, середній рівень запрлатні у Вінницькій області становив 77.8% від загальнодержавного показника.

Менше, аніж вінничанам, в Україні платять у семи областях.