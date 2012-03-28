Під час падіння автівки з мосту у ставок загинуло четверо людей

Вчора. 27 березня, о 20:30 на пункт зв'язку підпорядкованої державної пожежної частини № 15 м. Бар надійшло повідомлення від чергового районного відділення УМВС Барського району про те, що на автодорозі "Гармаки - Бар" поблизу села Гармаки, приблизно о19:50 водій з невідомих причин не впорався з керуванням автомобілем ВАЗ 2101, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах і з містка впав у ставок.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

В результаті ДТП загинули четверо жителів с. Колосівка Барського району 1987 р.н., 1988 р.н. і 1984 р.н. В автомобілі також перебував пасажир 1988 р.н., який залишився живий і від госпіталізації відмовився.

Рятувальники витягли автомобіль зі ставка на берег.