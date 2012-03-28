У міській "Гуморині" візьмуть участь особливі діти

Перше квітня вінницька громада традиційно відзначає міським конкурсом сатири та гумору "Вінницька гуморина". Триває перший етап цього заходу. Веселе свято "Сміхотерапії", як називають його вихованці центру реабілітації дітей-інвалідів "Променя", відбулося й у цьому закладі.

За шість років проведення гуморин у "Промені" тут склався особливий сценарій святкування. Діти у національних костюмах влаштовують гучні посиденьки з піснями та жартами. На свято обов'язково запрошують і гостей, аби поділитися з ними посмішками та гарним настроєм, а ще - показати свої таланти.

Незмінною гостею є дружина вінницького гумориста Анатолія Гарматюка - Ніна Гарматюк. Вона розповіла, що із задоволенням відвідує "Вінницькі гуморини" у "Промені" й у складі журі визначає переможців, які увійдуть до фіналу міського конкурсу.

Почесне місце в складі журі особливої гуморини зайняла депутат обласної Ради Наталія Гетце, котра в рамках своєї програми підтримки дітей з особливими потребами постійно їм надає методичну, юридичну та спонсорську допомогу.

Всі учасники гуморини були нагороджені грамотами і отримали у подарунок солодощі та збірки гумористичних творів. Але перед цим попрацювати вихованцям "Променю" довелося добряче. Адже кожен з них читав по дві гуморески. Тож на те, аби вивчити твір та ввійти в образ, часу знадобилося чимало.

Фінал конкурсу відбудеться 1 квітня у Палаці мистецтв "Зоря".