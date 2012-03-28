Ветеранам війни і вдовам підвищать надбавки

Згідно із соціальними ініціативами Уряду, в 2012 році буде підвищено надбавки, які виплачуються вдовам інвалідів війни.

Про це повідомила на прес-конференції заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.

- На даний час в області нараховується 10 656 членів сімей померлих інвалідів війни, які з 1 січня 2012 року отримують доплату до пенсії у розмірі 28% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому члени сімей загиблих військовослужбовців отримують доплату до пенсії 42%. Планується прирівняти доплату членам сімей померлих інвалідів війни також до 42%, - зазначила вона.

Зміни у виплатах очікуються також для учасників Великої Вітчизняної війни. Так, ця категорія громадян одержить підвищення до пенсії у розмірі:

- нагороджені медалями – 15% прожиткового, що у середньому за 2012 рік складе 126,3 грн.;

- без нагород – 10% прожиткового, що у середньому за 2012 рік складе 84,3 гривні.

На даний час в області проживає 61,731 тис. учасників війни, із яких:

- 791 особа, нагороджена медалями;

- 60 940 осіб, які не мають нагород.

З 1 травня 2012 року збільшуватимуться підвищення до пенсії для:

- учасників війни, нагороджених медалями, з 15 до 20%;

- учасників війни без нагород з 10 до 15%.

Як результат перерахунку, учасники війни, нагороджені медалями, отримають у травні - грудні додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний період середньомісячна виплата склала б 127,6 грн., а з урахуванням підвищення складе 170,1 грн.). Учасники війни, які не мають нагород, отримають у травні - грудні додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний період середньомісячна виплата склала б 85,1 грн., а з урахуванням підвищення складе 127,6 грн.)

Буде підвищено надбавки, які виплачуються вдовам інвалідів війни. В області їх 10600 осіб, які перебувають на обліку. Отримують підвищення на 25% до пенсії, буде збільшено підвищення в такому ж розмірі, як отримують сім’ї загиблих військовослужбовців – 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Представники ЗМІ наголосили, що є багато нарікань від дітей війни, що вони в січні недоотримали призначених надбавок до пенсії. За словами Лариси Дикої, така ситуація виникла через те, що Постанова Уряду про надбавки Дітям війни вийшла лише 28 грудня 2011 року, а це був кінець року. І тому недоотримані кошти за січень доплатили вже в лютому місяці. Розмір надбавки для дітей війни не змінився, і складає 7% додатку до прожиткового мінімуму.